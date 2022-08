Amazon hat am Freitag angekündigt, iRobot zu kaufen. Der Handelskonzern bietet nach eigenen Angaben 61 Dollar pro Aktie, das ergibt einen Gesamtpreis von rund 1,7 Milliarden Dollar. iRobot war 1990 von drei Mitarbeitern am Labor für künstliche Intelligenz des Massachusetts Institute for Technology (MIT) gegründet worden. Mitgründer Colin Angle soll CEO bleiben.