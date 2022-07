Howells verspricht, kein Müllchaos zu hinterlassen, sondern die Mülldeponie bei seiner Schatzsuche neu zu sortieren. Recyclingfähiges Material soll dabei wiederverwertet, der Rest erneut vergraben werden: »Wir wollen die Umwelt in keinster Weise schädigen. Wenn überhaupt, wollen wir alles in einem besseren Zustand als bisher hinterlassen.«

Der 36-Jährige weiß, was noch immer die größte Hürde für ihn ist: der Stadtrat. Das bleibt dem »Business Insider« zufolge auch so. »Es gibt nichts, was Mr. Howells uns vorstellen könnte«, wird ein Sprecher zitiert, was die Meinung des Rats ändern könnte. Das Umweltrisiko sei schlicht inakzeptabel.

Laien-Investoren dürften den derzeitigen Kursverlust vieler Kryptowährungen und -projekte mit Entsetzen verfolgen, weil sie oder gar ihre Rentenkasse ihre Ersparnisse, ihre Altersvorsorge darauf verwettet haben. Bei Howells ist das anders: Er hatte seine Bitcoins nach eigenen Angaben ab 2009 selbst per Mining hergestellt, also nie (viel) echtes Geld verloren. Die Tragik seiner Geschichte besteht eher darin, dass er Jahre seines Lebens in den Traum vom Millionenvermögen investiert – aber immer wieder scheitert, bevor er wirklich loslegen kann.

In der Zwischenzeit verdient er sich seinen Lebensunterhalt mit dem An- und Verkauf von, natürlich, Bitcoins.