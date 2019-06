Ein cleveres Wikinger-Spiel ist am Montag in Hamburg zum "Kinderspiel des Jahres 2019" gekürt worden. Die Jury würdigte "Tal der Wikinger" aus dem oberfränkischen Spieleverlag Haba als ein "einzig- wie neuartiges" Spiel, das "zugleich Geschick und taktisches Denken" herausfordere. Für Haba ist es der zweite Preis in Folge - der Verlag war 2018 schon mit "Funkelschatz" erfolgreich.

Hinter dem knapp 20 Euro kostenden Spiel steckt das französische Autorenpaar Marie und Wilfried Fort. Ihm gelang mit der Auszeichnung das Kunststück, in einem Jahr mit zwei unterschiedlichen Spielen sowohl das "Kinderspiel des Jahres" in Deutschland als auch das französische Pendant "As d'Or: Jeu de l'Année Enfant" zu gewinnen. In Cannes war im Februar das Spiel "Mr. Wolf" ausgezeichnet worden.

Bei "Tal der Wikinger", dem "Kinderspiel des Jahres", geht es auf den ersten Blick vor allem darum, Fässer, die in der Mitte des großen Spielplans stehen, geschickt umzukegeln - was jeder hinbekommt. Mit dem Spiel könne man daher auch Kinder, die wenig spielen, zum Mitspielen bewegen, lobte die Kinderspiel-Koordinatorin der Jury, Sabine Koppelberg. "Die Finessen lernt man hier quasi Knall auf Fall", sagte Koppelberg. "Und wenn es mal danebengeht, steigert das nicht den Frust, sondern nur noch den Ehrgeiz für eine weitere Partie."

Das "Kinderspiel des Jahres" wird seit 2001 jährlich durch den Verein Spiel des Jahres e.V. ausgezeichnet. Das blaue Logo - der sogenannte blaue Pöppel - den das Gewinnerspiel ziert, hat sich auf dem deutschsprachigen Markt etabliert und sorgt dafür, dass zigtausende Exemplare des prämierten Spiels verkauft werden.

In diesem Jahr hat die ehrenamtlich tätige Jury 125 Spiele für Kinder von drei bis sieben Jahren näher unter die Lupe genommen. Von diesen Spielen wurden drei für den Preis nominiert. Neben "Tal der Wikinger" standen noch "Fabulantica" und "Go Gecko Go!" auf der Liste.

Bei den Wikingern findet ein ungewöhnlicher Wettstreit statt: das Fässerkegeln. Mit einem Schubser wird eine Plastikkugel übers Spielbrett gekegelt - und je nachdem, welche Farben umfallende Fässer haben, rücken die Spieler auf einer Stegleiste vorwärts. Sobald jemand vom Steg fällt, wird eine Wertung ausgelöst und es werden Goldmünzen verteilt. Manchmal darf man auch andere beklauen, was Kinder natürlich besonders lustig finden, bis sie selbst einmal bestohlen werden. "Tal der Wikinger" ist trotz der Kegelei kein reines Geschicklichkeitsspiel. Es gibt genügend Elemente, mit denen man den Ausgang der Partie beeinflussen kann. Allerdings ist fast schon zu viel los auf dem Spielbrett. Kinder müssen eine ganze Menge an thematisch nicht ganz klar verbundenen Folgen des Kegelns überblicken, was den Einstieg in dieses Spiel nicht gerade vereinfacht.



Tal der Wikinger von Marie und Wilfried Fort, Haba, 2-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 20 Euro. Fabulantica - nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2019

"Fabulantica" ist ein Abenteuerspiel, bei dem Spieler eine fabelhafte Welt bereisen und versuchen, die verschollenen Bewohner des Reichs zu finden. Diese sind nämlich dank eines missglückten Zaubers im ganzen Land verstreut worden und verstecken sich jetzt unter den zwölf Türmen des Spiels. Es geht also darum, sich zu merken, welches Fabelwesen sich wo versteckt. Außerdem gilt es, schnell zu diesen Orten zu reisen, bevor die Türme mitsamt ihrer Bewohner wieder versetzt werden. Doch um dorthin zu gelangen, benötigt man die passenden Fortbewegungsmittel: Schiffe, Esel, Kamele... am besten gar den fliegenden Teppich. Das Spielprinzip ist zwar nicht ganz neu, doch "Fabulantica" überzeugt durch eine liebevolle und hochwertige Umsetzung. Sobald die Kinder erst einmal verstanden haben, wie die Spielkarten zu lesen sind (das dauert ein, zwei Partien), fühlen sich die kleinen Reisenden tatsächlich wie in einem kindgerechten Abenteuerfilm.



Fabulantica von Marco Teubner, Pegasus Spiele, 2-5 Spieler ab 6 Jahren, ca. 22 Euro. Go Gecko Go! - nominiert zum Kinderspiel des Jahres 2019

Jeder Spieler schickt ein Viererteam bestehend aus Krokodil, Schildkröte, Frosch und Gecko ins Rennen. Es geht darum, die vier Schwimmviecher im eigenen Flusslauf wie bei einer Schwimm-WM zuerst ins Ziel zu manövrieren. Dabei wird sowohl gewürfelt als auch geschoben, da der Fluss aus einer langen Reihe an Plättchen besteht, die sich (ähnlich wie bei "Das verrückte Labyrinth") verschieben lassen. Zudem dürfen kleinere Tiere auf größeren reiten. Aber Vorsicht: Man muss noch unter Brücken hindurchpassen, sonst werden die oberen Tiere abgeworfen. "Go Gecko Go!" ist ein klassisches Rennspiel, das sich die Kinder nach und nach aneignen. Es gibt nämlich einige Tricks, die man anwenden kann und gerade für Kleinere nicht sofort ersichtlich sind. Das ist sehr spannend und macht auch Erwachsenen Spaß.



Go Gecko Go! von Jürgen Adams, Zoch Verlag, 2-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 25 Euro. Mr. Wolf

Ein "Kinderspiel des Jahres" wird übrigens auch in Frankreich gekürt. In diesem Jahr wurde "Mr. Wolf" ausgezeichnet, ein raffiniertes kooperatives Memoryspiel, das sich bereits an Vierjährige richtet. Es geht darum, jeweils zwei bis drei Tiere in vier Ställe in Sicherheit zu bringen, bevor der Wolf auf der Weide auftaucht. Dazu werden Plättchen umgedreht, die jeweils ein Bauernhoftier zeigen. Sollte dieses in einen der Ställe gehören, wird es durch einen Schlitz hineingesteckt. Eine Karte zeigt jeweils an, wer in welchem Stall wohnt. Der Clou an "Mr. Wolf" ist, dass die Kinder sich nicht merken müssen, welche Tiere wo ausliegen, sondern welche Tiere schon in welchem Stall sind. Denn wenn am Ende zu viele oder zu wenige Tiere in den Ställen sind, verliert die Gruppe gemeinsam, selbst wenn der Wolf noch im Wald herumschleicht.



Mr. Wolf von Marie und Wilfried Fort, Blue Orange Games/HUCH!, 1-4 Spieler ab 4 Jahren, ca. 28 Euro. Geistesblitz Junior

Die "Geistesblitz"-Reihe ist ein Verkaufsschlager. Jetzt gibt es auch eine Version für Kinder ab vier Jahren. Schweinchen, Frosch, Küken und Gespenst stehen in der Tischmitte. Dann wird in bewährter "Geistesblitz"-Manier eine Karte umgedreht, die drei Figuren zeigt, allerdings in verschiedenen Farben. Blitzschnell grapschen sollte man nur nach den Figuren in ihrer Originalfarbe. Wie immer ist das ein hektischer Spaß voller Schadenfreude, etwa, wenn mal wieder jemand ein gelbes Schweinchen für das Küken gehalten hat. Und wenn das den Großen passiert, freuen sich die Kinder doppelt. Das Spiel funktioniert sehr gut mit Vierjährigen, die sehr bald flinker zuschlagen als die staunenden Eltern.



Geistesblitz Junior von Jacques Zeimet, Zoch Verlag, 2-6 Spieler ab 4 Jahren, ca. 10 Euro. Misch Masch

"Uno" ist eines der meistgespielten Spiele überhaupt. Leider wird es für Erwachsene nach einer Weile auch mal langweilig, insbesondere wenn Kinder eine Revanche nach der anderen fordern. Da kommt "Misch Masch" wie gerufen. Es ist mehr oder weniger eine "Uno"-Variante, die wie ein modernes Kinderspiel daherkommt. Damit können Sie Ihr Kind an ein neues Spiel heranführen, ohne dass es viel Neues lernen muss. Auf jeder Karte sind "vermischte" Tiere zu sehen, etwa ein "Pelifant", oben Pelikan und unten Elefant. Auf den passt jetzt zum Beispiel ein "Eledil", oben Elefant, unten Krokodil, oder ein "Oktokan", oben Oktopus, unten Pelikan. So geht's weiter, bis einer keine Karten mehr besitzt und gewinnt. Joker und Spezialaktionen, mit denen das Spiel viel spannender wird als "Uno", kommen hinzu. Außerdem darf man die perfekte Karte auch außer der Reihe spielen. Das alles macht "Misch Masch" zu einem sehr runden Kinderkartenspiel.



Misch Masch von Bettina Katzenberger, Zoch Verlag, 2-6 Spieler ab 6 Jahren, ca. 8 Euro. Voll Verwackelt

Ein richtiges Geschicklichkeitsspiel sollte auch nicht fehlen. Der Titel dieses Spiels bezieht sich auf eine Palme (eine wackelige Scheibe), auf der acht Tiere herumturnen, um Kokosnüsse zu ergattern. Die massiven Holztiere müssen ständig bewegt werden, ohne dass die "runde Wippe" aus dem Gleichgewicht gerät und alle herunterpurzeln. Das 3D-Konstrukt funktioniert hervorragend und es gibt sogar vier Schwierigkeitsstufen. Für Sechsjährige ist die erste davon schon fordernd genug und es dauert eine Weile, bis sie ein Gefühl dafür entwickelt haben, wie man die Palme am besten im Gleichgewicht hält. Bis das der Fall ist, sollte man als Erwachsener eher als Coach fungieren und nicht immer hart auf Sieg spielen. Erwachsene sind bei diesem Spiel erstmal im Vorteil. Dafür kann man bei "Voll Verwackelt" schön beobachten, wie die Kinder sich in ein System hineinfuchsen und von Partie zu Partie besser werden.



Voll Verwackelt von Wolfgang Dirscherl und Manfred Reindl, Queen Games, 2-4 Spieler ab 6 Jahren, ca. 30 Euro. Sherlock Express

Für Fans von popkulturell (wieder) im Trend liegenden Themen gibt es jetzt auch ein schnelles Familienspiel: "Sherlock Express". Es geht darum, einen tierischen Täter aus sechs ausliegenden Verdächtigen zu ermitteln. Der Reihe nach werden verschiedene Alibi-Karten umgedreht. Ein Panda kann es nicht gewesen sein... Der Täter trug keinen Hut... Und in der Bibliothek war er auch nicht. Sobald nur noch ein Tier übrig bleibt, das kein Alibi besitzt, heißt es schnell draufhauen, denn das ist der Täter. Alles klar, Watson? "Sherlock Express" ist wieder so ein Spiel, bei dem man über den Nachwuchs staunt. "Wie haben die das schon wieder so viel schneller gesehen als ich?"



Sherlock Express von Henri Kermarrec, HUCH!, 2-6 Spieler ab 7 Jahren, ca. 15 Euro.

