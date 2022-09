Seiten aus Büchern im Kindle-Shop lassen sich übrigens nicht direkt bekritzeln: Will man sich eine Notiz machen, öffnet sich auf dem Display laut einem Beispielclip ein Post-it-artiges Feld, in das dann geschrieben werden kann. Mehr Freiheit hat man offenbar mit Inhalten, die sich über den Dienst »An Kindle senden« vom Smartphone oder Computer auf das Gerät übertragen lassen, zum Beispiel im PDF-Dateiformat. Hier kann man zum Beispiel auch direkt auf den schon vorhandenen Text schreiben . Überhaupt keine handschriftlichen Notizen sind laut Amazon in den über die offizielle Plattform bezogenen Mangas und Zeitschriften möglich.