Kindle Scribe im Test Auf diesem E-Reader kann man schreiben

Der Grund für den voluminösen Auftritt: Der neue Scribe ist der erste Kindle, auf dessen Bildschirm man mit einem speziellen Stift schreiben und zeichnen kann – und das macht auf dem matten Display durchaus Spaß. Und zwar deutlich mehr als etwa auf dem glänzenden Display eines Apple iPads oder eines Samsung Galaxy Tab S. Die im Vergleich zu solchen Geräten raue Oberfläche ähnelt eher der von Papier. Selbst das Geräusch beim Schreiben erinnert an das Kratzen eines Füllers auf Papier.

Mir war anfangs allerdings die Stärke der Striche, die ich mit dem Stift ziehen konnte, zu fett. Die dicken Linien erinnerten eher an das, was ich mit einem dünnen Filzstift zustande brächte als an die Striche eines Kugelschreibers. So war ich gezwungen, immer recht groß zu schreiben, bis ich entdeckte, dass sich die Stiftstärke in fünf Stufen von »fein« bis »sehr dick« einstellen lässt.