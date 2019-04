Kreatives Fotografieren Tricks mit der Taschenlampe

Highkey mit vier Taschenlampen

Bei neueren LED-Modellen finden sich oft einfache Linsensysteme, die eine stufenlose Streuung des Lichtkegels ermöglichen. Die Lichtintensität nimmt hierdurch zwar ab, aber es können größere Flächen angestrahlt werden. In diesem Beispiel hellt das Licht zweier Taschenlampen den weißen Molton im Hintergrund auf, während eine Stirnlampe von rechts oben für einen leichten Lichteffekt in den Haaren sorgt. Als Hauptlicht dient eine LED-Taschenlampe, die oberhalb der Kamera frontal auf das Model strahlt. Ist diese richtig positioniert, verschwinden Schlagschatten. Das Setup ist optisch mit einem Ringblitz vergleichbar. Der Feinschliff der Raw-Datei erfolgte in Lightroom CC. Der "Kontrast" wurde auf +40 erhöht, die Werte für "Schwarz" und "Weiß" auf 40 korrigiert. Die bläuliche Nuance in den Haaren ist durch einen kühleren "Weißabgleich" entstanden.