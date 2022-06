MacBook Pro M2 im Test Apple zündet die zweite Stufe

So wird der schmale OLED-Bildschirm oberhalb der Tastatur genannt, der anstelle von Funktionstasten eingebaut wird und je nach Software unterschiedliche Funktionen übernehmen kann. In Programmen wie Logic Pro X kann das nützlich sein. Besonders populär ist die Touchbar aber offensichtlich nicht geworden, in den 14- und 16-Zoll-Varianten des MacBook Pro, die Apple im vergangenen Herbst vorgestellt hat (hier unser Test ), gibt es sie jedenfalls nicht mehr.

Damit lassen sich viele Dinge in wenigen Worten klären: Der Bildschirm des neuen Modells ist ebenso gut wie der im Vorgänger, und auch die überarbeitete Tastatur ist viel besser als die knallharte und laut klappernde mancher Vorgänger, viel weicher, leiser und direkter. Das TouchPad ist riesengroß und lässt jeden Gedanken an eine Maus verpuffen, der schwarze Balken im Bildschirm, in dem Kameras und Sensoren stecken, ist allerdings auch noch da, wo er manche Menschen stört.