Das »One more thing«, mit dem Apple die Techwelt am Montag in Aufruhr versetzte, hat Mark Zuckerberg nach eigenem Bekunden nicht beeindruckt: Die Datenbrille Vision Pro, die Tim Cook als Highlight seiner Keynote präsentierte, sei kein Durchbruch, enthalte keine Technologien, die Meta nicht schon untersucht habe. Immerhin hat Zuckerberg das Gerät der Konkurrenz genug beeindruckt, um seine Einschätzungen in einer Betriebsversammlung in der Konzernzentrale in Menlo Park zu teilen, wie das Techmagazin »The Verge « berichtet.