Gezeigt wurden außerdem ein dritter Teil des Rätselspiels »I Expect You To Die« mit dem Zusatz »Cog in the Machine« sowie ein neues Spiel in der Welt der Netflix-Serie »Stranger Things«, in dem man in die Rolle von Bösewicht Vecna schlüpft. Auch der zweite Teil des Actionspiels »Arizona Sunshine«, in dem sich zusammen mit einem virtuellen Hund und auf Wunsch auch an der Seite menschlicher Mitstreiter durch eine Zombie-Welt kämpft, wurde vorgestellt. Kurz angeteasert, aber noch nicht wirklich gezeigt, wurde ein VR-Ableger der traditionsreichen Ubisoft-Reihe »Assassin’s Creed«. Details zu »Assassin’s Creed Nexus VR« sollen bei einem Ubisoft-Event im Juni folgen.