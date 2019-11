Mit dem Surface Laptop 3 hat Microsofts Designabteilung etwas Außergewöhnliches abgeliefert. Zum einen sieht das neue Notebook einfach gut aus, sogar in dem Sandstein genannten Farbton meines Testgeräts. Kaufen würde ich mir eine andere Farbe, aber ein Hingucker ist es auf jeden Fall. Umso mehr, als auch die Tastatur farblich angepasst wurde.

Ergonomisch ist das freilich nicht, im Licht unserer Bürolampen sind die Tasten wegen des geringen Kontrasts zwischen Beschriftung und Tastenfarbe oft schwer ablesbar. Dafür hat das Surface Laptop 3 ein extragroßes Touchpad, ganz ähnlich wie Apples MacBooks. Das macht es leichter, sich von der Maus zu verabschieden.

Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend und das Aluminiumgehäuse macht einen sehr robusten Eindruck. Dass Microsoft sich hier ein wenig vom MacBook Air hat inspirieren lassen, ist nicht zu übersehen. Allerdings haben sich die Designer in einem wichtigen Punkt vom aktuellen Trend gelöst, nämlich Notebooks mit vielen winzigen Schrauben und unter großzügigem Einsatz von Klebstoff zusammenzubauen.

Laptop mit Schnellverschluss

Stattdessen ist das Surface Laptop 3 vorbildlich leicht zu öffnen, wie das Reparaturportal iFixit festgestellt hat. Unter den vier Gummifüßen auf der Unterseite des Geräts steckt jeweils eine Schraube. Die hat zwar einen Kopf im Format Torx Plus, das bei Heimwerkern eher unüblich ist. Passende Schraubendreher bekommt man aber trotzdem in fast jedem Baumarkt und bei Internetversendern.

Sind die Schrauben einmal gelöst, wobei leider die kleinen Gummifüße etwas leiden, lässt sich das Gehäuse einfach aufklappen und beispielsweise die SSD mit wenigen Handgriffen herausnehmen und durch eine andere ersetzen. Das wäre eigentlich eine tolle Möglichkeit, um Geld zu sparen.

Denn mehr Speicherplatz lässt sich Microsoft, ähnlich wie Apple, üppig bezahlen. Der Preisunterschied zwischen einem Modell mit einer 256 Gigabyte großen SSD und einem mit einer 1 Terabyte großen SSD beträgt - bei gleichem Prozessor und Arbeitsspeicher - satte 900 Euro. Für das Upgrade von 512 GB auf 1 TB werden 450 Euro fällig. Angesichts niedriger Preise für Nachrüst-SSD scheint es da verlockend, ein einfacher ausgestattetes, günstiges Modell zu kaufen und selbst aufzurüsten.

Microsoft möchte das freilich lieber nicht, weist auf seiner Webseite daraufhin, dass die SSD "nicht vom Benutzer gewechselt werden" darf, sondern nur "von einem qualifizierten Techniker". Wer es trotzdem versucht, läuft Gefahr, sich bei anschließenden Problemen nicht auf die Garantie berufen zu können. Zudem sind SSDs in dem vom Microsoft gewählten Format M.2 2230 noch selten, aber mit Preisen ab 170 Euro für ein TB trotzdem sehr günstig.

Es wird warm

Bei eher gemächlichen Anwendungen wie Websurfen, E-Mail oder Textverarbeitung ist von dem ungewöhnlich leicht zugänglichen Innenleben des Surface Laptop 3 nichts zu hören. Sobald man die Maschine aber fordert, etwa durch aufwendige Spiele, Bildbearbeitung oder mehrere Gigabyte große Downloads, wird ihr offenkundig heiß.

Wenn man sie dabei mangels Tisch auf den Oberschenkeln balanciert, bemerkt man das zuerst, weil sie auf der Unterseite auf sehr, sehr warm wird, vor allem rechts. Gleichzeitig läuft laut vernehmbar ein Lüfter an, der sich nach Kräften bemüht, die Hitze durch die Schlitze im Gehäuse hinauszublasen.

Ein Weltraumausflug mit "Elite Dangerous" ist dafür aber in guter grafischer Qualität möglich, zumindest in der getesteten Version mit Intel-Core-i7-Prozessor.

Anschlussmangel

Die Akkulaufzeit kann sich sehen lassen. Im Dauerbetrieb mit deaktivierten Energiesparfunktionen und permanentem Netzwerkverkehr schaltete sich mein Surface Laptop 3 erst nach gut zehn Stunden ab. Das Aufladen des Akkus dauerte nach dieser Tortur rund 130 Minuten. Alles nicht Weltrekord, aber Werte, mit denen man gut leben kann.

Problematischer sind die wenigen Anschlüsse, die Microsoft dem knapp 1,3 Kilogramm leichten Laptop gönnt. Neben einer Kopfhörerbuchse stehen lediglich ein USB-C- und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung. Dafür ist das Surface Laptop 3 mit seinem 802.11ax-Modul schon für den neuen WLAN-Standard Wifi 6 vorbereitet. Den hat zwar derzeit kaum jemand, aber wenn man irgendwo auf ein solches Netz stößt, kann man es mit diesem Notebook wenigstens auch nutzen.

Fazit

Vorteile und Nachteile Robust und sehr gut verarbeitet Leicht zu öffnendes Gehäuse Sehr guter Bildschirm Viele Varianten verfügbar Zu wenige Anschlüsse Wird schnell sehr warm Hohe Aufpreise für mehr Speicher

Rein technisch ist das Surface Laptop in seiner dritten Version kein bahnbrechendes Produkt. Wie in der Branche üblich, hat Microsoft hier in erster Linie Produktpflege betrieben, das neue Modell also mit aktueller Technik bestückt, wie etwa den Intel-Core-Prozessoren der zehnten Generation. Herausgekommen ist dabei ein solides Arbeitsgerät, das auch noch gut aussieht und mit einem sehr guten Bildschirm besticht.

Das hört sich erstmal nicht sonderlich aufregend an. Und doch ragt das Surface Laptop 3 aus der Masse der Notebooks seiner Klasse heraus. Nicht so sehr durch die Preise - die getestete 13,5-Zoll-Variante kostet mit 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD stolze 1749 Euro - sondern durch die Möglichkeit, es leicht zu öffnen. Dieses Detail ermöglicht potenziell lebensverlängernde Maßnahmen wie den Austausch der SSD durch ein größeres Modell oder den Wechsel des Akkus, wenn der nach zwei bis drei Jahren an Ausdauer verliert. Dem gegenüber steht eine sehr sparsame Ausstattung mit Anschlüssen.