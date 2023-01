Das aktuelle Office-Update mit der Bezeichnung KB5021751 zeigt deutlich, wie weit Zukunftsvisionen und Gegenwart in der IT-Branche manchmal auseinanderliegen. Auf der einen Seite investiert Microsoft gerade Milliarden in das Forschungsunternehmen OpenAI , das künstliche Intelligenz mit Projekten wie dem Bildgenerator DALL-E 2 und dem Textbot ChatGPT zu einem Thema gemacht hat, bei dem jeder mitreden will. Zum anderen versucht der Konzern gerade auf ausgesprochen ungewöhnliche Weise herauszufinden, wie viele alte Versionen seiner Bürosoftware Office noch im Umlauf sind.