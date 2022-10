Neue Surface-Computer und Gadgets Microsoft zeigt seine Winterkollektion

Bereits vor einem Jahr hatte Microsoft das Surface Adaptive Kit vorgestellt, eine Sammlung von Aufklebern, Etiketten und Schnüren, die es Menschen mit körperlichen Einschränkungen ermöglichen sollen, Computer besser zu bedienen. Nun kündigte Panay an, dass eine Produktserie namens Microsoft Adaptive Accessories zunächst in 25 »ausgewählten Märkten« in den Handel kommen soll. Welche Märkte, also Länder, das sind, ließ er offen. Klar ist indes, dass zumindest einige Produkte wohl nur in den USA zu bekommen sein werden, da man sich diese vom amerikanischen 3D-Druckservice Shapeways anfertigen lassen soll. Die übrigen Zubehörteile sollen es ermöglichen, etwa auf persönliche Bedürfnisse angepasste Mäuse zusammenzustellen oder ohne traditionelle Tastatur Tasteneingaben zu machen.