Europäische Haushalte sind voll von Elektroschrott: Durchschnittlich 13 elektrische und elektronische Geräte hortet jeder Haushalt, obwohl sie nicht mehr genutzt werden oder defekt sind. Das ergab eine Umfrage des Recyclingverbandes WEEE Forum in Brüssel in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen UNITAR zum Tag des Elektroschrotts am 14. Oktober. In die Befragung wurden 8775 Haushalte in Portugal, den Niederlanden, Italien, Rumänien und Slowenien sowie Großbritannien einbezogen. In europäischen Haushalten befinden sich demnach durchschnittlich 74 elektrische und elektronische Geräte.