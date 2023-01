Zeitfresser PIN-Eingabe

Beim Plastikgeld kommt es sehr auf das Terminal an. Eindeutig am schlechtesten schneidet die Kontokarte ab, wenn man sie erst in den Schlitz eines Terminals einstecken muss. Ganze 25,7 Sekunden dauert das Bezahlen im Schnitt. Beim kontaktlosen Bezahlen, bei dem man die Karte nur vor das Lesegerät hält, geht es deutlich schneller.

Besonders schnell ist das kontaktlose Bezahlen mit der Karte, wenn keine Geheimnummer (PIN) oder Unterschrift erforderlich ist. Der Vorgang dauert in diesem Fall im Schnitt 15,2 Sekunden. Bei Beträgen bis 50 Euro ist bei der Girocard keine Authentifizierung nötig. Bei Eingabe der PIN oder einer Unterschrift wurden im Schnitt 23,3 Sekunden gemessen, also deutlich mehr als beim Bargeld.