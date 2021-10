Neue MacBooks und AirPods Apple stellt Highspeed-Notebooks vor

Vor fast genau 30 Jahren zeigte Apple seine ersten Notebooks, die damals noch PowerBooks hießen. Das Unternehmen war damals noch zu klein, um eine eigene Veranstaltung zu organisieren, also wurden die Geräte auf der Computermesse Comdex präsentiert. Arbeitsspeicher und Festplatten maß man damals noch in Megabyte, Prozessoren in Megahertz, WLAN lag noch in ferner Zukunft. Den beiden Apple-Managern, die die Mobilcomputer damals auf der Bühne vorstellten, hat die Show offensichtlich viel Spaß gemacht.