Nokia G22 Dieses Smartphone soll man selbst reparieren

Der Mobile World Congress (MWC) gilt als Leistungsschau der Mobilfunkbranche. Auf dem Messegelände in Barcelona werden neue Technologien und Gadgets vorgestellt – und natürlich auch neue Smartphones. Meist betonen die Hersteller dabei die Leistungsfähigkeit ihrer Produkte, es geht um bessere Prozessoren, Kameras und Bildschirme. Die Firma HMD Global, die Smartphones und nicht so smarte Handys unter der Marke Nokia anbietet, macht es in diesem Jahr anders: Sie legt den Fokus auf die Reparierbarkeit eines neuen Modells.