Der Effekt an sich ist bei Tageslicht mäßig spektakulär, aber ich habe den Eindruck, dass dieses Gerät ohnehin nicht auf den Schreibtisch gehört, sondern an die Bar oder andere Aufenthaltsorte im Nachtleben. Je dunkler die Umgebung, desto auffälliger wird das Nothing Phone. Sagen junge Menschen noch »cool«? Es sieht jedenfalls cool aus. Selbstverständlich steht es jedem frei, das für unnütz, peinlich oder den Untergang des Abendlandes zu halten. Aber ebenso gut darf man andere Smartphones für die Krone der Langeweile halten.

Was es noch über das Glyphengeblinke zu wissen gibt: Die Helligkeit lässt sich regulieren, den Stromverbrauch soll das ganze System aber ohnehin kaum beeinträchtigen. Und früher oder später will Nothing die Schnittstelle für Dritte öffnen, damit sie eigene Leuchtmuster erstellen können. Dass so etwas nicht von Anfang an möglich ist, halte ich für eine verpasste Gelegenheit, das Alleinstellungsmerkmal gleich noch etwas aufzuwerten.