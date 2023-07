Nothing Phone (2) im Test Dieses Handy gibt Leuchtzeichen

Doch es gibt eine Disziplin, in der Nothing weit vor Unternehmen wie Samsung, Xiaomi und Google liegt: Marketing. Ein Tweet, in dem Unternehmensgründer Carl Pei ein Foto des Ladekabels zeigte, wurde von rund einer Million Menschen angeschaut, ein Video, in dem YouTube-Star MKBHD die Rückseite des neuen Handys – und nur die – zeigen durfte, fand drei Millionen Zuschauer. Dem für seine fundierten Hintergrundberichte bekannten YouTube-Channel Techaltar ermöglichte das Unternehmen Einblicke in Entwicklung des Smartphones – und die damit verbundenen Kosten .