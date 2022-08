Alle drei Hersteller bieten unterschiedliche Halterungen für die Befestigung am Fahrrad, Motorrad oder im Auto an. Vor allem für Motorradfahrer sind die optionalen Gummidämpfer praktisch, die man bei Quadlock und SP Connect für 20 bis 30 Euro bekommt. Die Halterungen gibt es je nach Einsatzzweck zum Schrauben, Kleben oder mit Gummis und Kabelbindern, sie kosten bei Quadlock und SP Connect zwischen 30 und 70 Euro; Peakdesign treibt die Preise fast in den dreistelligen Bereich.

Mit Armbandhalterungen eignen sich die Systeme von Quadlock und SP Connect auch zum Laufen und für alle anderen Aktivitäten, bei denen das Smartphone am Oberarm nicht stört. Das Gegenstück zur Hülle gibt es zum Aufkleben, damit krallt sich das Handy im Prinzip überall dort fest, wo man einen Halter hinklebt. Beide Hersteller verkaufen Ersatzteile für ihre Systeme. Peakdesign lässt den Sportbereich außen vor und fokussiert sich mit einem Ministativ aus Metall (80 Euro) und einer kleinen Brieftasche für Kreditkarten und Geldscheine (je nach Modell 50 oder 60 Euro) aufs Fotografieren und Bezahlen. Beide Zusatzteile docken rein magnetisch an der Hülle an und halten sicher.

Wer ein iPhone oder ein aktuelles Topmodell von Samsung oder Google besitzt, hat bei allen Hüllenanbietern die freie Auswahl. Doch was, wenn es für das eigene Smartphone keine passende Outdoor-Hülle bei diesen Anbietern gibt? Zunächst einmal hilft vor allem bei Handys aus China der Blick in Importshops wie Tradingshenzhen oder AliExpress, dort gibt es für weniger verbreitete Modelle häufig mehr Auswahl. Die Qualität ist in der Regel jedoch eine Wundertüte, da kann etwas Gutes im Briefkasten landen oder Schrott.

Notfalls muss es eine einfache Silikonhülle richten, die einige Hersteller mitliefern oder die für ein paar Euro im Internet zu kaufen ist. Selbst so ein Case ist besser als gar keins – und kann im Notfall Schäden verhindern oder verringern. Die Systeme von Peakdesign, Quadlock und SP Connect gibt es auch zum Nachrüsten, die entsprechenden Haltepunkte werden dann hinten auf die Hülle – besser nicht direkt aufs Smartphone – geklebt. Wer das macht, sollte erstens dringend darauf achten, dass die Klebefläche sauber und fettfrei ist, und zweitens den Halt in sicherer Umgebung vor dem harten Outdooreinsatz checken. Besser, das Handy purzelt bei der Generalprobe zu Hause auf den dicken Teppich als während der Bergtour vom Fahrradlenker.

Spezielle Hüllen für Wassersport und Tauchen