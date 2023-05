Pixel Fold Google teasert Falt-Smartphone an

Ein Wortspiel konnte man sich dabei offenbar nicht verkneifen: »May The Fold Be With You« ist der knapp acht Sekunden lange Clip betitelt, den Google am Donnerstag, also am 4. Mai, veröffentlicht hat. Das Datum markiert den »Star Wars«-Tag, an dem Fans das Science-Fiction-Epos von George Lucas feiern – und sich mit der Floskel »May the fourth be with you« – »Möge der Vierte mit dir sein« – begrüßen. Auch das ist ein Wortspiel, das von dem Jedi-Spruch »May the force be with you« – »Möge die Macht mit dir sein« – abgeleitet wurde.