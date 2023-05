Sosehr es bei der Google I/O um neue Software, Künstliche Intelligenz und Tools für Entwickler geht, die Präsentation neuer Gadgets hat einen festen Platz in der Show, das ist in diesem Jahr nicht anders. Nachdem hier in früheren Jahren schon Smartphones, Kopfhörer und Smartspeaker ihr Debüt gaben, machte an diesem Mittwoch das Pixel 7a als neues Smartphone-Einstiegsmodell den Anfang. Der Bildschirm ist etwas kleiner als beim Pixel 7 und auch in ein paar anderen Details unterscheidet sich das mit 509 Euro günstigste Google-Handy von seinem größeren Gegenstück.