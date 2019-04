Porträtfotografie Lichtformer für Aufsteckblitze selber basteln

Das spontan auf der Straße fotografierte Porträt ist so etwas wie eine DOCMA-Spezialität. Wenn Sie uns einmal beim Umweltfotofestival Horizonte Zingst oder bei anderen Gelegenheiten getroffen haben, haben Sie vielleicht schon mal einer unserer Kameras ins Objektiv geschaut.

Wir haben über die Jahre mit verschiedenen Lösungen zur mobilen Lichtsetzung experimentiert, unter anderem mit einem akkubetriebenen Studioblitz (und Assistenten, die ihn in der optimalen Position hielten), aber auch mit an die Kamera geschraubten Reflektoren wie der "Bounce-Wall" von Sunbounce zum indirekten Blitzen mit einem Aufsteckblitz.

Ohne weiteres Zubehör hat das Licht eines Aufsteckblitzes zwei Nachteile. Erstens ist es hart; es kommt von einer relativ kleinen Fläche und erzeugt daher ausgeprägte Schatten. Zweitens ist die Lichtquelle nicht weit von der optischen Achse der Kamera entfernt, während Sonnenlicht ebenso wie künstliches Licht meist aus einer höheren Position kommt. Es ist also wichtig, das Blitzlicht so umzulenken, dass seine Strahlen von einer größeren und höher gelegenen Fläche auf das Motiv treffen. Einen dazu geeigneten Lichtformer können Sie mit geringem Aufwand selbst herstellen. Die nötigen Werkzeuge finden sich in jedem Haushalt und auch das Material haben Sie vielleicht schon.

Gefunden in DOCMA 88 Doc Baumanns Magazin für digitale Bildbearbeitung Mai/Juni 2019

Heftbestellung

Gratisheft & Abo

www.docma.info

Bastelstunde

Die Grundlage bildet eine Kunststoffmatte aus der Küchenabteilung von IKEA, wie ich sie schon für den Bau des in Ausgabe 86 ab Seite 94 beschriebenen Striplights genutzt habe. Von diesem Projekt hatte ich noch fast einen Meter auf der Rolle übrig behalten. Zur Lenkung des Lichts dient Alufolie - nehmen Sie eine gute, reißfeste Qualität, auch wenn sie etwas teurer ist. Klettband, das Sie im Handarbeitsbedarf bekommen, hält den Lichtformer zusammen. Schere, Filzstift, Lineal, Alleskleber und ein Heftgerät sind sicherlich vorhanden, und mehr brauchen Sie nicht.

Zuschnitt

Die Grundidee besteht darin, eine Haube herzustellen, die auf den Blitzreflektor gesetzt wird. Deren Inneres wird teilweise mit Alufolie ausgekleidet, so dass das Blitzlicht nur nach vorne austreten kann.

So bauen Sie den Aufsatz Die relativ dicke Kunststoffmatte erweist sich als widerspenstig, wenn man sie in eine bestimmte Form bringen will. Wenn Sie keinen Helfer haben, leisten Wäscheklammern gute Dienste, um die Matte kurzzeitig zu fixieren [2]. Nachdem Sie die Kunststoffmatte in die gewünschte Form gelegt [3] und alle Kanten markiert haben [4], können Sie die überflüssigen Teile abschneiden [5]. Die Alufolie kleben Sie mit Alleskleber fest [6]. Die Klettbandstreifen sollten eigentlich aufgenäht werden, aber mit Heftklammern lassen sie sich leichter mit der Matte verbinden [7]. Fixieren Sie die Haube auf dem Blitzreflektor [8], der nach oben gedreht wird [9].

Für den Zuschnitt der Kunststoffmatte breiten Sie diese mit der strukturierten Seite nach oben auf einem Tisch aus und legen den Blitzreflektor auf die Mitte der Kante.

Klappen Sie die Matte um den Reflektor, geben Sie rund zwei Zentimeter zu und markieren Sie die zum Umschließen des Reflektors nötige Breite der Matte auf beiden Seiten mit einem Filzstift.

Schieben Sie die übereinandergeschlagenen Ecken der Matte nach oben, so dass eine annähernd dreieckige Form entsteht. Markieren Sie nun die Kanten. Legen Sie ein Lineal bei der gewünschten Höhe des Lichtformers quer darüber und zeichnen Sie auch dort eine Linie. Eine weitere, senkrechte Linie in der Mitte kennzeichnet, wo Sie das überflüssige Material abschneiden können.

Wenn Sie nun die Matte wieder auseinanderfalten, ist das Schnittmuster fast vollständig. Es fehlt nur noch eine halbrunde Lasche oben, die die Haube später schließen wird.

Schneiden Sie die Matte entlang der Markierungen zu und drehen Sie sie um, so dass die glatte Seite oben liegt.

Bekleben Sie die beiden Seitenflügel mit der Alufolie, wobei am linken und rechten Rand etwa zwei Zentimeter frei bleiben sollen, und ebenso die halbrunde Lasche.

Auf die Randstreifen tackern Sie komplementäre Streifen des Klettbands - links auf die glatte Rückseite, rechts auf die strukturierte Vorderseite. Zwei kurze Klettbandstreifen tackern Sie links und rechts entlang der Unterkante der Matte fest.

Mit diesen quer verlaufenden Klettbändern fixieren Sie den Lichtformer auf dem Blitzreflektor, so dass er stramm sitzt. Nachdem Sie die Haube mit den senkrechten Klettbändern und der oberen Lasche geschlossen haben, ist sie einsatzbereit. Kippen Sie den Reflektor nach oben beziehungsweise bei hochkant ausgerichteter Kamera nach rechts, damit der Lichtformer über die Kamera hinausragt.

Welchen Unterschied der Lichtformer im Vergleich zum direkten Blitzlicht macht, sehen Sie hier auf rechten Bildseite: