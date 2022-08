Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentralen ließen 47 Prozent der befragten Smartphonebesitzer, an deren Gerät in den vergangenen 24 Monaten ein Defekt aufgetreten war, diesen nicht reparieren. Die Hälfte jener Befragten gab an, dass ihnen die Reparatur zu teuer gewesen sei.

Verbraucherschützer fordern Fortschritte

Die Chefin des vzbv, Ramona Pop, hofft auf einen »echten Fortschritt« durch das von der Politik versprochene »Recht auf Reparatur«. Jenes Vorhaben ist im Koalitionsvertrag der Ampelparteien verankert. Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte es als »wichtigen Schritt aus der Wegwerfgesellschaft« angekündigt. Die Verbraucherschützer drängen nun auf eine schnelle Umsetzung.