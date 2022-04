Liebe Leserin, lieber Leser,

am Freitagnachmittag, dem 8. April, sollen Hacker versucht haben, bei rund zwei Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern einen Stromausfall hervorzurufen. Das zumindest berichtete Farid Safarov, stellvertretender Energieminister des Landes, am Dienstag auf einer Pressekonferenz , in der seine Regierung Details zu einem vereitelten Hackerangriff bekannt gab.

Um 16.10 Uhr Ortszeit habe die Schadsoftware »Industroyer2« losschlagen und Umspannwerke in der Ukraine lahmlegen sollen, schreibt die IT-Sicherheitsfirma Eset. Sie hat Details des Angriffs in Zusammenarbeit mit den ukrainischen Behörden untersucht und in einem Blogbeitrag zusammengefasst.

Bei der Schadsoftware handelt es sich demnach um eine neue, bisher unbekannte Variante der berüchtigten »Industroyer«-Software. Kurz vor Weihnachten 2016 sorgte diese für einen Stromausfall in Teilen von Kiew. Eine Erinnerung daran, dass die Ukraine schon seit Jahren ein Schlachtfeld für sogenannten Cyberkrieg ist. Ein oft voreilig benutztes Buzzword, das im Fall der verheerenden und erstmals in der Ukraine großflächig durchgeführten Angriffe auf das Stromnetz durchaus passt.

»Seit 2014 sind wir mit einer kontinuierlichen Aggression konfrontiert. Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der uns andauernd fordert«, sagte Viktor Zhora, hochrangiger Beamter der ukrainischen IT-Sicherheitsbehörde, am Dienstag auf einer Pressekonferenz zu den Hackerangriffen.