Woher sie es haben, verraten die Experten der Reparatur-Plattform iFixit nicht. Dass sie eines haben, steht außer Zweifel, denn auf ihrer Website zeigen sie in vielen Bildern, wie sie ein Galaxy Fold von Samsung in seine Baugruppen zerlegen. Und das lange vor dem Verkaufsstart - von dem wir noch nicht wissen, wann er denn nun wirklich stattfinden wird.

Eigentlich wollte Samsung sein erstes faltbares Smartphone Ende April in den Handel bringen. Doch dann wurde der Starttermin auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, nachdem mehrere US-Journalisten, denen das Unternehmen bereits Testgeräte gegeben hatte, teils signifikante Probleme mit dem Falt-Bildschirm gemeldet hatten.

Nun wolle man das Gerät zunächst weiteren Prüfungen unterziehen, hieß es von Samsung. Unter anderem soll die Funktion des Scharniers getestet werden. Außerdem sollen der Schutz und die Stabilität des Displays verstärkt werden. Ein neuer Veröffentlichungstermin für das 2000 Euro teure Gerät werde in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, kündigte Samsung an.

Das ist Samsungs Galaxy Fold Im Normalzustand, wenn man das so nennen mag, sieht das Galaxy Fold aus wie ein sehr gestrecktes Smartphone mit einem ungewöhnlich kleinen Bildschirm. Der Eindruck ändert sich vollkommen, wenn man das Gerät aufklappt und sich der... ... 7,3 Zoll große Bildschirm entfaltet, der schon fast Tablet-Maße hat. Um den vielen Platz zu nutzen, hat Samsung Multitasking-Technik eingebaut. So kann man bis zu drei Apps parallel laufen lassen. Der Größenunterschied zwischen dem zusammen- (links) und dem aufgeklappten Zustand ist immens. Immens ist allerdings auch das von einer Metallblende geschütze Scharnier. Zusammengeklappt wirkt das Galaxy Fold, als hätte man zwei Smartphones übereinander gelegt. Auffällig ist, dass die beiden Hälften nicht vollständig aufeinanderliegen. Das sei Absicht, erklärt ein Samsung-Manager. Die asymmetrische Form soll verhindern, dass der Bildschirm beim Zusammenklappen zu heftig geknickt wird. Sechs Kameras stecken im Galaxy Fold. Die drei auf der Rückseite entsprechen jenen im Galaxy S10 Plus. Eine zweiteilige Schutzhülle liefert Samsung mit. Der hauchdünne Überzug besteht aus... ...Aramid, dem Material, das unter dem Handelsnamen Kevlar zum Beispiel für schusssichere Westen verwendet wird. Samsung wird das Galaxy Fold in vier Farben anbieten. Die Farbtöne "Martian Green" und "Astro Blue" wird man aber nur beim Kauf über Samsung bestellen können. Wer mag, kann das Galaxy Fold auch mit angewinkeltem Display senkrecht aufstellen. Das könnte für Videochats praktisch sein. In der Netflix-App werden Filme im Fomat 16:9 mit schwarzen Balken dargestellt. Per Fingertipp kann man auf eine bildschirmfüllende Darstellung wechseln, dann wird links und rechts etwas abgeschnitten. Die Falte stört beim Filmegucken übrigens nicht. Ein gewaltiger Vorteil gegenüber normalen Smartphones: Die Bildschirmtastatur ist viel größer. Der Bildschirm bietet etwa 1,6-mal so viel Fläche wie ein vergleichbares Smartphone ohne Faltbildschirm. So passt beispielsweise viel mehr Text auf das Display. In dieser Variante könnte man das Galaxy Fold auf eine vom Hersteller nicht vorgesehene Weise nutzen: Als Schale für Salzstangen.

Die Wartezeit auf diesen Termin hat iFixit nun mit Einblicken in das Innere des elektronisch und mechanisch aufwendig konstruierten Geräts verkürzt. Normalerweise liefern die Profibastler solche Bilder erst, wenn ein neues Gadget in den Handel kommt.

Auf der Suche nach Wegen, das Gerät zu öffnen, staunten die Experten über die vielen Möglichkeiten, wie beispielsweise Staub und andere Partikel in das Galaxy Fold eindringen könnten. Allein um den Bildschirm und das Scharnier herum stießen sie auf mehrere Öffnungen, in die sie ein Plastikwerkzeug von der Größe und Form eines Gitarrenplektrums einschieben konnten. Kein Wunder also, dass das teure Smartphone nicht wasserdicht ist.

iFixit Für iFixit eine Art Siegerbild: Das in seine Komponenten zerlegte Samsung-Smartphone

Im nächsten Schritt wunderten sich die Bastler, wie leicht es ist, die Rückendeckel aus Metall und den vorderen Bildschirm zu entfernen. Ein bisschen Wärme reichte, um den Klebstoff, der diese Teile festhielt, hinreichend aufzuweichen. Im Inneren stießen sie dann auf die beiden mit Klebstoff fixierten Akkus und die insgesamt sechs Kameras.

Der flexible Bildschirm wird innen nur von einem dünnen Klebstoffstreifen festgehalten, ist entsprechend leicht zu entfernen. Weil er statt aus Glas aus Kunststoff hergestellt wird, geht die Gefahr, ihn zu zerbrechen gegen Null.

Die Chance, dass das von iFixit als fragil bezeichnete Display aus anderen Gründen Schaden nimmt, ist dafür umso höher. Zwar seien die Hälften des Displays auf dünne Metallplatten geklebt, um ihnen Stabilität zu geben, doch genüge schon ein bisschen zu starker Druck, um das dünne Display zu beschädigen. Ganz zu schweigen vom unweigerlichen Display-Tod, wenn man die Schutzfolie abzieht, wie es einige Tester getan haben.

An der Mechanik des Scharniers hingegen hat iFixit nichts auszusetzen. Die Konstruktion wirke als sei sie darauf ausgerichtet, lange durchzuhalten. Allerdings fielen den Bastlern auch hier wieder viele Möglichkeiten auf, wie Fremdkörper eindringen und im Inneren eingeklemmt werden könnten.

iFixit Die Konstruktion des Scharniers wirkt wertig, bietet aber zu viel Raum für Fremdkörper

Am Ende kommen die Reparaturexperten zu dem Schluss, dass dem Galaxy Fold nicht mehr als 2 von 10 möglichen Punkten für die Reparierbarkeit zustehen. Unter anderem kritisieren sie, dass ein Akkutausch aufwendig und deshalb teuer wäre. Der von ihnen als mangelhaft eingestufte Schutz des Biege-Bildschirms werde "fast sicher" früher oder später einen teuren Bildschirmtausch nötig machen.