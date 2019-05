In Deutschland gibt es noch kein öffentliches 5G-Netz. Wie auch? Schließlich läuft bei der Bundesnetzagentur in Mainz seit März die Versteigerung der für die neuen 5G-Netze notwendigen Mobilfunkfrequenzen. Und die ist auch nach 346 Bieterrunden und bisher fast sechs Milliarden Euro hohen Geboten der künftigen 5G-Netzbetreiber noch nicht beendet.

Trotzdem hat Handyhersteller Samsung am Mittwoch angekündigt, sein 5G-Smartphone Galaxy S10 5G ab Juni auch in Deutschland in den Handel bringen zu wollen. Als Anbieter des neuen Mobiltelefons nennt das Unternehmen in einer Pressemitteilung die Deutsche Telekom und Vodafone. Zum Preis macht Samsung bisher keine Angaben.

Beim Galaxy S10 5G handelt es sich um eine in mehrfacher Hinsicht aufgebohrte Variante des Galaxy S10, das bereits seit März in drei verschiedenen Versionen angeboten wird.

Das auffälligste Merkmal des 5G-Handys ist sein Bildschirm, der mit 6,7 Zoll enorm groß ist, fast schon die Maße eine Mini-Tablets hat. Genau wie das von uns im März getestete Galaxy S10+ hat es drei Kameras auf der Rückseite und eine auf der Vorderseite, die von einem Tiefensensor für Unschärfeeffekte begleitet wird. Zusätzlich zur Ausstattung des S10+ verfügt das Galaxy S10 5G auch auf der Rückseite über seinen solchen Tiefensensor.

Zudem verspricht Samsung für das 5G-Modell kürzere Ladezeiten, weil es mit einem stärkeren Netzteil als andere Samsung-Smartphones ausgeliefert wird. Nötig wird das auch, weil es mit dem laut Hersteller "bisher größten Akku der Samsung Galaxy S Serie" bestückt wird. Ob der für längere Laufzeiten sorgt oder bloß nötig ist, um die leistungsstarke 5G-Hardware zu versorgen, bleibt abzuwarten.

Genau bleibt aber auch abzuwarten, wann man Samsungs 5G-Smartphone in Deutschland in einem funktionierenden öffentlichen 5G-Netz wird betreiben können. Ein Ende der Frequenzversteigerung ist bisher nicht absehbar. Und selbst wenn die Frequenzen endlich verteilt sind, müssen die künftigen Betreiber erst einmal 5G-Netze aufbauen. Realistisch betrachtet ist erst 2020 damit zu rechnen, dass 5G in Deutschland in den Regelbetrieb gehen wird.