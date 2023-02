Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra im Test Ein Handy mit 200 Millionen Schönwetterpixeln

Wichtiger ist mir aber, dass man nun in allen Videoauflösungen auch während der Aufnahme zoomen kann, was beim S22 Ultra nicht möglich war. Zwar ist der Zoom bei 8K-Videos auf den Faktor 6 und bei 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde auf den Faktor 10 beschränkt, aber man kann stufenlos in das Motiv hinein- und hinaus-zoomen, was die filmischen Möglichkeiten deutlich erweitert.

Ein neuer Leistungsträger

Möglich wird all das unter anderem durch den neuen Prozessor, der in den Handys der S23-Serie steckt. Jahrelang hatte Samsung Modelle der Galaxy-S-Serie in Europa mit seinen hauseigenen Exynos-Chips bestückt, die in Vergleichstests in der Regel schlechter abschnitten als Qualcomms Snapdragon-Prozessoren, die in den S-Modellen für andere Länder zum Einsatz kamen. Mit dieser Zweiteilung der Märkte ist beim S23 Schluss, alle Varianten werden weltweit mit demselben Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ausgeliefert.