Als etwas frustrierend habe ich den Umgang mit Apps wie WhatsApp und Nachrichten empfunden. Eingehende Texte lassen sich auf dem kleinen Display zwar gut lesen und auch das Beantworten funktioniert mit der winzigen Bildschirmtastatur recht gut. Knifflig wird es aber, wenn man eine neue Nachricht senden will und dafür den Empfänger erst aus dem Adressbuch suchen muss – das dann weitgehend von der Bildschirmtastatur verdeckt wird. Kein Wunder, dass Samsung diese Möglichkeit noch als »experimentell« bezeichnet.

Formatkino mit schwarzen Balken

Das Fold war das erste Falt-Smartphone und seit dessen Einführung in 2019 hat sich so einiges geändert. Wurde der Erstling damals noch per Kurier in einer großen Box samt Ladegerät, Kabel und Kopfhörern geliefert, steckt das neue Fold – so wie das Flip – in einem pragmatischen kleinen Karton, das einzige Zubehör ist ein Ladekabel. Für die Umwelt ist das gut.