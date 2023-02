Kleine Pixel, große Pixel

Bei normalen Aufnahmen sieht man von den 200 Megapixeln allerdings nichts, weil die Kamerasoftware jeweils 16 Kamerapixel zu einem Bildpixel kombiniert. Pixel-Binning heißt diese Technik im Fachjargon. Pragmatisch betrachtet sorgt sie dafür, dass die Bilddateien nicht übermäßig groß werden. In einem ersten Test mit den neuen Geräten hatten per Pixel-Binning produzierte Aufnahmen eine Auflösung von 3000 mal 4000 Punkten, die resultierende Bilddatei war 3,5 Megabyte (MB) groß. Auf volle Auflösung umgeschaltet, wurde dasselbe Motiv von 12.240 mal 16.320 Bildpunkten abgebildet und so zu einer 22,5 MB großen Datei.