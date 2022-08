Verkaufserfolg vorausgesetzt

Damit man das Smartphone nicht ständig aufklappen muss, hat Samsung das Front-Display mit seiner 1,9-Zoll-Diagonale aufgewertet: So kann man mit dem »Cover Screen« Anrufe tätigen, auf SMS antworten oder auch sein Smarthome steuern. Das Galaxy Z Flip 4 soll zwischen 1099 Euro und 1279 Euro kosten.

In seine neue Generation faltbarer Telefone setzt Samsung große Hoffnungen. Wie das Unternehmen der Nachrichtenagentur dpa mitteilte, will der Konzern in diesem Jahr allein in Deutschland eine halbe Million solcher Geräte verkaufen. Im vergangenen Jahr waren es noch 180.000 Stück. Allerdings hat Samsung in dem Segment seine Konkurrenten wie Huawei abgehängt.