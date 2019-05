Wie genau E-Scooter demnächst auf deutsche Straßen kommen, prophezeite Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. In einer fiktiven Chronologie beschrieb er unter anderem die Proteste von Datenschützern (die kritisieren, dass Bewegungsprofile erstellt werden könnten) und Taxifahrern (die in einen Hupstreik treten), die kommen werden, bevor die E-Roller schließlich eingeführt werden - am 14. November 2029, mit Gurtpflicht, Stützrädern und drei verschiedenen Nummernschildern pro Roller.

In seinem Podcast spricht Lobo über die Reaktionen der Leser auf seine heitere und zugleich düstere Prognose.

