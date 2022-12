Außer in Deutschland sei die Funktion nun auch in Großbritannien, Irland und Frankreich nutzbar, teilte Apple mit. Gestartet war das System zuvor bereits in den USA und in Kanada.

Nach der erstmaligen Aktivierung eines iPhones ist der Notrufdienst zwei Jahre lang kostenlos nutzbar. Für Nutzerinnen und Nutzer, die bereits vor der Einführung des Dienstes ein iPhone 14 gekauft haben, gilt die Regel, dass die Zweijahresfrist mit dem Verfügbarkeitsdatum des Notrufs über Satellit beginnt, also am heutigen Dienstag. Wer das Angebot im Anschluss an die kostenlose Phase weiternutzen will – das ist der zweite Haken bei dem neuen Service – muss ein Abo abschließen. Was das kosten wird, hat Apple bisher nicht verraten.