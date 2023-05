Schutz für Smartphones Reiche Leute brauchen keine Handyhüllen

All die anderen, all die »normalen« Leute hingegen hüllen ihre Smartphones, wenn schon nicht in Schweigen, dann doch wenigstens in Cases aus Kunststoff. Die sind zum einen nötig, weil Smartphones wie etwa das iPhone 14 (hier unser Testbericht ) und das Galaxy S23 (hier unser Testbericht) zu großen Teilen aus Glas bestehen – selbst auf der Rückseite. Und, vielleicht haben Sie das schon gehört: »Glück und Glas, wie leicht bricht das«.

Innige Verbindungen

Doch nicht immer tun die teils teuren Hüllen, was ihr Auftrag ist. Mein Kollege Torsten Kleinz etwa berichtet, dass die Sache mit dem Smartphone-Schutz auch böse nach hinten losgehen kann. Um Kratzer und andere Schäden zu verhindert, hat er sein Google-Pixel-Handy in ein passendes Case gehüllt, das die glänzende Rückseite des Handys mit stumpf schimmerndem, weichem Kunststoff einfasst. Zugegeben, es ist kein Google-Originalteil, sitzt aber trotzdem fest am Rumpf.

Stöße und Stürze hat die schützende Ummantelung bisher sauber abgefedert. Doch als Torsten den robusten Schutzmantel abnahm, musste er feststellen, dass Staub und winzige Sandkörner – wie auch immer die dort hineingelangt sein mögen – unbemerkt von ihm ihr grausiges Werk verrichtet und die schöne Schale mit hässlichen Kratzern überzogen haben. Merke: lieber ab und zu mal den schützenden Mantel lüften und ausklopfen, sonst könnte darin verborgener Schmutz im Schutze der Dunkelheit schlimmen Schaden anrichten.