»Das steckt hinter den Dogs of BND« (drei Leseminuten) Wir schreiben das Jahr 2023 und der Bundesnachrichtendienst will ernsthaft mit einer NFT-Schnitzeljagd die so begehrten IT-Fachkräfte anwerben. Daniel Ziegener berichtet für »Golem.de«, wie das läuft.

»There Will Never Be Another Twitter« (Englisch, Podcast, 39 Minuten)

Ethan Zuckerman ist einer dieser Internet-Gelehrten, von denen man immer etwas lernt, wenn man ihnen zuhört. »Wired« spricht mit ihm über die besondere Rolle von Twitter und warum es für andere Netzwerke so schwierig ist, diese zu übernehmen.