Matthias Kremp, DER SPIEGEL:

»Und so sieht das eben aus, wenn man den Mähroboter aufgebaut hat. Jetzt sitzt der Navimow, so heißt er ja, in seiner Ladestation und wenn Sie Mähroboter kennen, wird Ihnen dieses Gerät hier vielleicht auffallen. Das haben andere Geräte, andere Mähroboter nicht. Das ist die Empfangsstation für die Satellitennavigation.

Was die Verarbeitung und die Materialqualität angeht, gibt es, glaube ich, überhaupt nichts zu meckern an dem Ding. Das ganze Gerät wirkt sehr wertig, sehr gut austariert. Was mir besonders aufgefallen ist, schon als ich ihn aus dem Karton geholt habe, wie wahnsinnig schwer er ist. Ich musste das dann mal nachmessen. Deshalb habe ich hier mal meine Kofferwaage geholt und der bringt tatsächlich stattliche 16,6 Kilo auf die Waage.

Und dann schaut man sich mal die Rückseite an, diese Reifen, die Antriebsräder sehr grobstollig, sehr groß. Damit müsste er eigentlich gut durchs Gelände kommen. Ein bisschen komisch sind diese beiden kleinen Rollen hier vorne. Das wirkt schon ganz schön lieblos. Aber na ja, wenn es ihm reicht. Wir werden gleich sehen, wie es funktioniert.

Um dem Mähroboter beizubringen, wo die Grenzen des Rasens denn nun eigentlich sind, muss man die einmal mit ihm abfahren. Dann erstellt er dabei eine digitale Karte. Und das ist im Grunde genauso einfach wie mit einem Spielzeugauto, mit einem ferngelenkten Spielzeugauto. Denn genauso funktioniert hier die Steuerung auf der App. Wenn die Karte fertig ist, kann man sie auch noch verändern, natürlich jederzeit. Man kann zum einen die Grenzen der Karte verändern, falls der Garten plötzlich größer oder kleiner geworden ist. Vor allen Dingen aber kann man Sperrzonen zum Beispiel einrichten, falls man im Sommer den kleinen Pool für die Kinder auf den Rasen gelegt hat. Damit der Mäher eben immer um diesen kleinen Pool herumfährt.

Nachdem wir jetzt also mit dem Roboter eine Karte unseres Gartens erstellt haben und auch Sperrzonen definiert haben, lassen wir doch mal los und wollen mal schauen, wie gut er tatsächlich als Rasenmäher funktioniert. Also Mäh-Taste, Ok-Taste und schon fährt er los.

Das hier ist eigentlich schon ein Härtetest für den Navimow. Ich habe hier eine Schräge in meinem Garten, das sind so ungefähr 20 Grad. An der sind bisher alle Mähroboter, die ich hatte, gescheitert. Und der Navimow legt zwar immer mal wieder eine kleine Gedenksekunde ein und orientiert sich neu, aber bisher funktioniert das eigentlich wunderbar. Er kommt gut klar.

Nachdem der Navimow eben schon die Schräge gut gemeistert hat, wollen wir ihm jetzt noch mal ein Hindernis in den Weg legen und mal schauen, ob er das erkennt und drum herumfährt oder einfach anhält.

Aber nein, stattdessen walzt er diese relativ schwere Holzkugel einfach platt. Wäre das ein Igel gewesen, wäre es jetzt Igel-Tatar.

Was macht der Segway Navimow also gut und was nicht so gut. Auf der Plusseite steht auf jeden Fall die hervorragende Verarbeitungsqualität, das Material. Ich bin mir sicher, der wird jahrelang halten. Das zweite Plus ist auf jeden Fall die App, die gut strukturiert ist, einfach zu bedienen ist und mit der es richtig Spaß macht, auch die Grenzen des Gartens festzulegen, Sperrzonen festzulegen. Das funktioniert spielerisch, einfach und ziemlich easy alles. Und auch unseren Härtetest mit der Schräge hier hat er ja super absolviert. Das hat gut funktioniert.

Was nicht so gut funktioniert hat, ist der Test mit dem Hindernis. Die Hinderniserkennung hat zumindest bei uns komplett versagt. Das ist keine gute Nachricht für Kleintiere und Kinderspielzeuge. So was sollte man also auf jeden Fall vom Rasen entfernen, bevor man diesen Mähroboter losfahren lässt. Was natürlich auch irgendwie schwerer Knackpunkt ist, ist der Preis. In der Grundversion kostet dieses Modell etwa 1750 Euro. Mit dem Vision-Fence, den wir da drauf haben, also dieser KI-Kamera, werden das locker 2.000 Euro. So viel muss einem der Rasen erst mal wert sein.«