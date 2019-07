"So ungefähr muss es sich anfühlen, wenn man mit einem Alligator ringt", denke ich, als ich die neue Soundbar von Sennheiser vorsichtig aus ihrem Karton wuchte. Immerhin bringt die gut 1,25 Meter lange Lautsprecherbox fast 20 Kilo auf die Waage. Damit fühlt sie sich zumindest wertig an. Das sollte sie bei einem Preis von knapp 2500 Euro aber auch.

Wer bereit ist, so viel Geld für eine Soundbar auszugeben, bekommt neben viel Gewicht auch reichlich Technik geboten. Sennheiser baut insgesamt 13 Lautsprecher in die Box ein.

Von außen betrachtet wirken alle identisch, doch unter dem schützenden Stoffbezug sieht es anders aus: Sechs Basslautsprecher strahlen direkt nach vorne ab, während von den fünf kleineren Hochtönern nur drei nach vorne tönen und je einer links und rechts in den Seiten steckt. Zusätzlich sind auf der Oberseite links und rechts Breitbandlautsprecher eingebaut, die ihren Ton nach vorne und nach oben abgeben. Wie das unter der Verkleidung aussieht, zeigt unsere Fotostrecke:

Das Ergebnis, verspricht der Hersteller, ermögliche es, "5.1.4 Home Entertainment mit einem einzigen All-in-One-Gerät" zu erleben. Gemeint sind damit beispielsweise Filme mit einer Dolby-Atmos-Tonspur für Raumklangeffekte. Um die in voller Pracht hören zu können, braucht man normalerweise zehn Lautsprecher, die sorgsam im Raum platziert sind. Davon vier an der Decke, zwei hinter den Zuschauern, zwei links und rechts vom TV, einer darunter und einen Subwoofer.

Um mit einer einzigen Soundbar einen ähnlich dreidimensionalen Klangeindruck zu erzeugen wie mit einem so aufwendigen Setup, hat Sennheiser zusammen mit dem Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen (Fraunhofer IIS) eine Technologie entwickelt, mit der sozusagen virtuelle Lautsprecher im Raum platziert werden können.

Ein bisschen wie ein U-Boot

Die Grundlage dafür bildet eine vom Fraunhofer IIS entwickelte Technologie namens upHear Immersive Audio Virtualizer. Die sorgt letztlich dafür, dass die vielen Lautsprecher der Sennheiser-Soundbar die Wände, Decke und Fußboden des Raumes als Reflektionsflächen verwenden, über die Töne gezielt so umgeleitet werden, dass eben der Eindruck entsteht, man wäre regelrecht von Lautsprechern umgeben.

Damit das funktioniert, muss die Soundbar freilich zunächst verstehen, wie der Raum aufgebaut ist. Dazu platziert man ein mitgeliefertes Messmikrofon dort, wo man beim Fernsehen für gewöhnlich sitzt. Die Soundbar erzeugt dann eine Serie von Tönen und vermisst, ungefähr wie ein U-Boot mit seinem Sonar das Meer, den Raum um sich herum.

Und wie klingt das?

Das Ergebnis ist beeindruckend. Bei Filmen mit aufwendig produzierten Dolby-Atmos-Sound, wie etwa "Ready Player One", scheinen Klänge teilweise regelrecht im Raum zu schweben. Obwohl die Soundbar doch vor mir steht, kommen einige Geräusche doch auch eindeutig von hinter mir. Dabei ist da nur die Wand.

Im direkten Vergleich mit meiner Sonos-Soundbar, die nur ein Drittel dessen kostet, was Sennheiser verlangt, ist die Soundbar von Sennheiser nicht nur breiter und fetter, sie klingt auch so. Dabei wirkt sie sehr luftig, nie angestrengt und produziert eine sehr locker wirkende Klangkulisse.

Bei entsprechend ausgesteuerten Filmeffekten kann sie aber auch im Bassbereich kräftig zulangen und den Raum erschüttern. Das gelingt nicht ganz so gut wie mit einem dedizierten Subwoofer, reicht aber locker aus, um auch die Nachbarn am filmischen Geschehen teilhaben zu lassen. In den Modus "Musik" umgeschaltet, eignet sie sich auch als partytaugliche Musikanlage, die es durchaus schafft, ein sehr breites Stereo-Klangbild zu erzeugen.

Fazit

Das Experiment ist gelungen: Der Ambeo-Soundbar von Sennheiser gelingt es recht überzeugend, ein 3D-Soundsystem mit nur einer Box zu ersetzen. Der Aufwand dafür ist mit 13-Lautsprechern, reichlich Computertechnik und sogar einer App zur Steuerung des Systems allerdings ebenso beträchtlich wie der Preis.

Den muss man freilich ins Verhältnis setzen. Für ein 5.1.-System von Sonos beispielsweise zahlt man rund 2000 Euro, ein "5.1.4-Set" wird von Teufel für 4700 Euro angeboten. Beide liefern dank Subwoofer sicher drückendere Bässe als die Ambeo-Soundbar, bedingen aber auch, dass man weit mehr Lautsprecher aufstellt.

Wenn man kein Fan solcher Installationen ist, bekommt man mit Sennheisers Soundbar die elegantere Lösung.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.