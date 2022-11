Smarthome-Standard Matter Mein Haus lernt jetzt Elektro-Esperanto

Die deutsche Firma Nuki kündigte für 2023 ein neues smartes Türschloss mit Matter an. Die bisherigen Versionen lassen sich nach Aussagen von Firmensprechern nicht per Update aufrüsten, weil Matter mehr Rechenleistung und Speicher benötigt, als deren Chips hergeben. So oder ähnlich lesen sich die Ankündigungen vieler Smarthome-Hersteller.

Aus meinem Traum, mit Matter würde aus meinem Smarthome eine Insel der Glückseligkeit, auf der alle Geräte miteinander sprechen, Informationen austauschen und sich über eine einzige App steuern lassen, wird vorläufig also nichts. Nach und nach werden einige meiner Gadgets Updates bekommen und sich zu einer Matter-Familie zusammenrotten. Doch manche werden einfach nie dazugehören können. Und so wird der Traum vom einheitlichen Smarthome für mich wohl noch so lange ein Traum bleiben, bis alle Geräte, für die es keine Updates mehr geben wird, den Geist aufgeben.