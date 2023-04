Das Video ist nur knapp 30 Sekunden lang , doch es zeigt den Albtraum vieler PKW-Besitzer: Erst wird gezeigt, wie ein Unbekannter mehrmals vergeblich den Startknopf eines Toyotas betätigt. Als Reaktion leuchtet in dem Fahrzeug eine rote LED auf, mehr passiert nicht. Dann nimmt der Mann ein Nokia 3310 zur Hand, verbindet es per USB-Kabel mit dem Auto, drückt am Handy auf eine Taste und wartet ein paar Sekunden. Als er dann das Handy an den Startknopf hält und schließlich den Knopf drückt, röhrt der Motor auf – ganz ohne Schlüssel. Die Wegfahrsperre wurde elektronisch überlistet.