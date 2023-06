So hermetisch schottet kaum ein anderer kommerzieller Hersteller sein System vom Internet ab. Der Privatsphäre und dem Ausfallschutz tut das gut. Aber das geht auch weniger streng und etwas komfortabler. So reicht etwa beim Smarthome-Angebot von Bosch ein Kontrollkästchen, um den anonymen Fernzugriff zu aktivieren. Und wer zwecks einfacherer Vernetzung etwa mit Alexa zusätzlich einen Cloud-Account will, erhält zumindest eine offiziell unterstützte Option dafür.

Fazit

Ein Fritz!Box-Router gehört in vielen Haushalten zum Inventar. Ihn nicht nur das WLAN, sondern auch das Smarthome regeln zu lassen, ist eine prima Idee – aber nicht für alle. Wer bei der Zubehör-Auswahl das volle Programm will, stößt schnell an Grenzen. Bei Lampen und Steckdosen geht der Fritz!Box nur dann ein Licht auf, wenn man das neue ZigBee-Gateway hinzukauft.

Was Sensoren angeht, ist das Angebot dagegen mager und hochpreisig. Doch die für automatisierten Smarthome-Komfort braucht man genau die. Die mobile App kann zu wenig, dass man den vollen Funktionsumfang nur per Browser nutzen kann, ist nicht mehr zeitgemäß.

Richtig stark sind die Fritz!Box-Router bei eher biederen Tugenden wie Privatsphäre und Ausfallschutz. Dass AVM sie streng vom Internet abschottet, ist hier von Vorteil. AVMs teure Steckdosen und Thermostate sind wegen ihrer soliden Fähigkeiten geradezu Smarthome-Klassiker – nicht zuletzt, weil der Hersteller sie mit Updates lange nach dem Kauf jung hält. Andere Systeme bieten mehr, aber nicht so verlässlich. Das macht die AVM-Geräte zum Bausparplan unter den Smarthome-Systemen.