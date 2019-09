Präparierte SMS Angriff auf SIM-Karten macht Smartphones zu Peilsendern

Die Schwachstelle schlummert in vielen Mobiltelefonen und lässt sich per SMS aktivieren: Forscher aus Irland haben Angreifer dabei beobachtet, wie sie Schadsoftware an SIM-Karten schicken, um Nutzer auszuspionieren.

Mit der so genannten SIM-Jacker-Methode sollen Smartphones ganz einfach in Wanzen und Peilsender verwandelt werden können, teilte das IT-Sicherheitsunternehmen AdaptiveMobile Security mit. Von der Schwachstelle seien weltweit bis zu eine Milliarde Mobiltelefone betroffen. Die betroffene SIM-Karten-Technologie werde in Amerika, Westafrika, Europa und dem Mittleren Osten eingesetzt.

Nach Angaben der Forscher könne ein Smartphone unter anderem dazu gezwungen werden, seinen aktuellen Standort an einen Angreifer zu verschicken. Außerdem könne man das Handy dazu zwingen, eine Nummer anzurufen, eine Bildnachricht zu verschicken, einen Web-Browser zu öffnen oder die SIM-Karte ganz abzuschalten.

Nutzer bekommt vom Angriff nichts mit

Der Schadcode wird mit einer speziell formatierten SMS an den sogenannten S@t-Browser übermittelt, eine Software, die einige Hersteller auf SIM-Karten installieren, auch wenn sie seit zehn Jahren nicht aktualisiert wurde und heutzutage eigentlich nicht mehr benötigt wird. Bei früheren Versuchen, die SIM-Karte zu attackieren, seien lediglich Links auf Websites mit Schadsoftware verschickt worden, heißt es in dem Bericht. Bei den jüngst beobachteten Angriffen werde der Code hingegen direkt mit der SMS geliefert, um der SIM-Karte Befehle zu diktieren.

Die Schadcode könne die Karte dazu zwingen, den aktuellen Standort und die IMEI zu senden, eine eindeutige Seriennummer, aus der sich unter anderem das Gerätemodell ablesen lässt. Der Nutzer merke davon nichts, da keine SMS im Ordner mit erhaltenen oder gesendeten Nachrichten angezeigt wird. "Während der Attacke ist der Nutzer völlig ahnungslos, dass er die SMS mit einer SIM-Jacker-Angriffsnachricht erhalten hat", heißt es in dem Bericht.

Die Forscher haben eigenen Angaben zufolge in verschiedenen Ländern jeweils zwischen 100 und 150 Angriffe pro Tag beobachtet. Es gebe aber auch Ausschläge nach oben mit bis zu 300 Angriffen auf Telefone pro Tag. Dabei seien Geräte fast aller Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung, Huawei und Motorola aufgetaucht. Prinzipiell sollen aber alle Geräte anfällig sein, die mit SIM-Karten betrieben werden. Dazu zählen beispielsweise manche Tablets, Uhren, Kameras und Laptops.

Netzbetreiber in Deutschland halten sich für gerüstet

Aus ihren Beobachtungen schließen die Forscher, dass es sich um keine Massenüberwachung handle. Die Angriffsmethode sei aber so entworfen, dass "eine große Anzahl an Personen aus verschiedenen Gründen überwacht werden kann". Man sei "ziemlich sicher, dass diese Schadsoftware von einem bestimmten Privatunternehmen entwickelt wurde, das mit Regierungen zusammenarbeitet, um Personen zu überwachen".

Die Forscher empfehlen Mobilfunkanbietern, eingehende S@t-Browser-Befehle herauszufiltern und verdächtige SMS zu blockieren. Auf die S@t-Browser-Technologie zu verzichten, wäre zwar auch denkbar, doch das könnte die Steuerung der SIM-Karten komplizierter machen.

Die Mobilfunkanbieter in Deutschland sehen die Gefährdung durch SIM-Jacker gelassen. Eine Vodafone-Sprecherin teilte dem SPIEGEL am Freitag mit, dass der Sat-Browser bei Vodafone nicht eingesetzt werde. "Vodafone Deutschland ist nicht von der SIM-Jacker-Hackermethode betroffen." Das gilt offenbar auch für Telefónica. Die SIM-Karten erhielten nicht die erforderliche S@t-Browser-Software, sagt eine Sprecherin des Netzbetreibers. "Kunden von Telefónica Deutschland sind von diesen Angriffen nicht betroffen."

Auch bei der Telekom sieht man keinen Anlass zur Sorge. Man sei in regelmäßigem Kontakt mit den SIM-Karten-Herstellern. Derzeit gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Karten von der Schwachstelle betroffen seien, teilte ein Sprecher mit.