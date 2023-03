Im direkten Vergleich mit einem Sonos One ist der Era 100 etwas lauter, von Sound her etwas klarer, vor allem, was die Wiedergabe von Stimmen angeht. Im Refrain von »Flowers« klingt die Stimme von Miley Cyrus wärmer, weniger nach der Pappe eines Lautsprechers als beim One. Wärme im Sound ist ohnehin das herausragende Merkmal des neuen kleinen Sonos-Lautsprechers, der ansonsten vor allem durch mehr Transparenz gegenüber seinem Vorgänger auffällt.

Erstaunlich: Trotz des größeren Gehäuses ist die Basswiedergabe des neuen Modells nicht so wuchtig wie beim One, was etwa im Intro von Levels 42s »Dance On Heavy Weather« deutlich zu hören ist. Ohnehin ist Transparenz die große Stärke des Era 100. In »Mountain« von Tom Doolie & DAO etwa schafft er es, ein sehr klares, wenn auch etwas zurückhaltendes Klangbild zu erzeugen, während des Sonos One hier wesentlich direkter aufspielt, dafür aber, vermutlich durch Eigenvibrationen, in den Tiefmitten ins Schlingern kommt.