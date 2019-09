Lautsprecher Sonos Move im Test Der soll draußen spielen

Seit 17 Jahren beschäftigt sich die amerikanische Firma Sonos damit, Lautsprecher per WLAN zu vernetzen. Die Expertise des Unternehmens auf diesem Gebiet ist unbestreitbar. Jetzt versucht sich die Firma zum ersten Mal daran, einen ihrer Lautsprecher aus dem heimischen Netzwerk zu lösen. Der Move ist das erste Produkt von Sonos, das nicht nur drinnen, sondern auch draußen funktioniert: im Park und am Strand, vor allem aber wohl im Garten und Ferienhaus.

Als ich den Move bei einer Präsentation am Rande der Ifa zum ersten Mal in der Hand hielt, fiel mir vor allem der praktischerweise ins Gehäuse integrierte Tragegriff auf. Jetzt, als ich das Gerät zum Testen aus seinem Karton hob, hinterließen auch noch das stattliche Gewicht und die nicht unerheblichen Ausmaße des Lautsprechers Eindruck.

Gut drei Kilogramm wiegt der Move: Er ist deutlich höher und breiter als etwa ein Sonos One. Stecke ich ihn in meinen Tagesrucksack, ist da noch Platz für eine Badehose und ein Handtuch, für Picknick-Zubehör aber nicht mehr. Verglichen mit anderen mobilen Lautsprechern wie meiner etliche Jahre alten Boom 1 von Ultimate Ears ist der Move deshalb eher für den Garten als für den Elbstrand geeignet, zumindest solange man zu Fuß oder mit den Fahrrad unterwegs ist.

Klanglich hingegen lässt der Move den Boom 1 weit hinter sich. Obwohl er viel größer ist, klingt er dem Sonos One und auch dem älteren Play 1 sehr ähnlich, also sehr rund und transparent, mit für seine Größe fetten, aber etwas undifferenzierten Bässen. Er wirkt auf mich wie eine Allround-Box, auf der alles irgendwie gut klingt, egal ob Pop, Hip-Hop, Rock oder Klassik.

Vom Highend ist er dabei noch ein gutes Stück entfernt, dafür ist seine Musikwiedergabe nicht detailliert genug. Als Alltagslautsprecher aber dürfte der Move den meisten Zuhörern gefallen.

Sprachsteuerung möglich

Ausgesprochen dezent zugange ist die neue Auto-Trueplay-Funktion, die den Klang des Move an die jeweilige Umgebung anpasst. Bei älteren Sonos-Modellen muss man das manuell machen und den Lautsprecher jedes Mal, wenn man ihn woanders hingestellt hat, neu kalibrieren. Beim Move geschieht das über die eingebauten Mikrofone automatisch und kaum spürbar. Nebenbei können die Mikrofone auch zur Sprachsteuerung genutzt werden, wahlweise mit dem Google Assistant oder Amazons Alexa.

Bemerkenswert im Test war, dass der Move - möglicherweise auch dank Auto-Trueplay - vor allem im Freien ein ausgesprochen angenehmes Klangbild produziert und dabei sehr voll, aber nicht dröhnig klingt. Die Lautstärke kann man dabei durchaus in Bereiche drehen, die den Nachbarn lästig werden.

Mit Bluetooth ohne Sonos-App

Vollkommen ungewohnt ist dabei, dass man den Move nicht mehr mit der Sonos-App steuern kann, sobald man den Abdeckungsbereich des WLANs verlässt. Stattdessen muss man ihn dann mit einem Knopf auf der Rückseite von WLAN auf Bluetooth-Betrieb umschalten. Warum das nicht automatisch geschieht, ist mir schleierhaft. Im Bluetooth-Modus steuert man den Move dann mit seiner Musik-App an, zum Beispiel mit Apple Music oder Spotify.

Die Stromversorgung erfolgt unterwegs über einen unten in das Gehäuse eingebauten Akku, der einen beträchtlichen Teil zum Gesamtgewicht beiträgt. Zehn Stunden Laufzeit verspricht Sonos, was ein Mittelwert sein dürfte. Lässt man den Move nur leise im Hintergrund spielen, sind wohl auch ein paar Stunden mehr drin, dreht man ihn voll auf, geht ihm schneller die Puste aus.

Unterwegs kann man das Gerät auch per USB-C-Kabel von einer Powerbank aufladen lassen. Zuhause pumpt seine Ladestation den Akku in rund anderthalb Stunden wieder voll. Sonos empfiehlt, den austauschbaren Stromspeicher alle drei Jahre auszuwechseln, um immer die bestmögliche Akkulaufzeit zu erhalten. Preise für Austauschakkus hat das Unternehmen aber noch nicht bekanntgegeben.

Fazit

Wer einen Sonos-Lautsprecher für Balkon und Garten sucht, macht mit dem Move nichts falsch. Ob man ihn auch zu Strandausflügen oder in den Park mitnehmen mag, ist angesichts des Gewichts vor allem vom Transportmittel abhängig. Die Akkulaufzeit reicht jedenfalls für einen Tag im Sand - und das, wenn man eine gute Powerbank mitschleppt, auch bis in die Nacht hinein.

Man muss sich das nur leisten können. Für 399 Euro ist der Move nicht gerade ein Schnäppchen. Weil man im Bluetooth-Modus die Sonos-App ohnehin nicht nutzen kann, könnte man auch einen Sonos One für zu Hause und einen portablen Bluetooth-Lautsprecher für unterwegs kaufen und würde so, je nach Modell, noch einige Zehner sparen.

Hintergrund: Produkttests im Netzwelt-Ressort

Über welche Produkte wird im Ressort Netzwelt berichtet?

Über welche Produkte wir in der Netzwelt berichten und welche wir testen oder nicht, entscheiden wir selbst. Für keinen der Testberichte bekommen wir Geld oder andere Gegenleistungen vom Hersteller. Es kann aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass wir über Produkte nicht berichten, obwohl uns entsprechende Testprodukte vorliegen.

Woher kommen die Testprodukte?

Testgeräte und Rezensionsexemplare von Spielen bekommen wir in der Regel kostenlos für einen bestimmten Zeitraum vom Hersteller zur Verfügung gestellt, zum Teil auch vor der offiziellen Veröffentlichung. So können unsere Testberichte rechtzeitig oder zeitnah zur Veröffentlichung des Produkts erscheinen.



Vorabversionen oder Geräte aus Vorserienproduktionen testen wir nur in Sonderfällen. In der Regel warten wir ab, bis wir Testgeräte oder Spielversionen bekommen können, die mit den Verkaufsversionen identisch sind. In einigen Fällen kaufen wir Produkte auch auf eigene Kosten selbst, wenn sie bereits im Handel oder online verfügbar sind.

Dürfen die Netzwelt-Redakteure die Produkte behalten?

In der Regel werden Testgeräte nach dem Ende des Tests an die Hersteller zurückgeschickt. Die Ausnahme sind Rezensionsexemplare von Spielen und sogenannte Dauerleihgaben: So haben wir zum Beispiel Spielekonsolen und Smartphones in der Redaktion, die wir über längere Zeit nutzen dürfen. So können wir beispielsweise über Softwareupdates, neues Zubehör und neue Spiele berichten oder Langzeiturteile fällen.

Lassen sich die Netzwelt-Redakteure von Firmen auf Reisen einladen?

Die Kosten für Reisen zu Veranstaltungen, egal ob sie in Deutschland oder im Ausland stattfinden, trägt SPIEGEL ONLINE stets selbst. Das gilt auch dann, wenn beispielsweise aufgrund kurzfristiger Termine ein Unternehmen die Reiseplanung übernimmt.



Veranstaltungen, zu denen wir auf eigene Kosten reisen, sind unter anderem die Messen Ifa, CES, E3 und Gamescom sowie Events von Firmen wie Apple, Google, Microsoft oder Nintendo. Auf Konferenzen wie dem Chaos Communication Congress oder der re:publica bekommen wir in der Regel, wie auch andere Pressevertreter, kostenlose Pressetickets, da wir über die Konferenz berichten und keine klassischen Teilnehmer sind.

Was hat es mit den Amazon-Anzeigen in manchen Artikeln auf sich?

Seit Dezember 2016 finden sich in einigen Netzwelt-Artikeln Amazon-Anzeigen, die sogenannte Partner-Links enthalten. Besucht ein Nutzer über einen solchen Link Amazon und kauft dort online ein, wird SPIEGEL ONLINE in Form einer Provision an den Umsätzen beteiligt. Die Anzeigen tauchen in Artikeln unabhängig davon auf, ob ein Produkttest positiv oder negativ ausfällt.