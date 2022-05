Zudem kann man die Ray wahlweise per Kabel oder WLAN ins Heimnetz einbinden und in ein Sonos-System integrieren – oder mit ihr eines aufbauen. Sonos-Lautsprecher kommunizieren üblicherweise kabellos miteinander, können per Smartphone-App gesteuert und zu Gruppen zusammengefasst werden, sodass überall dieselbe Musik läuft. Von Apple-Geräten aus lässt sie sich zudem per AirPlay 2 ansteuern, von iPhones und Android-Handys aus kann man Musik auch per Spotify Connect abspielen. Oder eben über die Sonos-App, die Zugriff auf Dutzende Streamingdienste wie Spotify und Apple Music sowie Zigtausende Webradio-Sender ermöglicht.