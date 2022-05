Genau das ist jetzt eines der herausragenden Merkmale der Sonos Voice Control, wie die Sprachsteuerung ganz pragmatisch heißt. Sie arbeitet vollständig offline. Alles was Nutzerinnen und Nutzer den Lautsprechern sagen, wird in den Geräten verarbeitet, die Antwort von den Geräten selbst erzeugt und nicht von einem Server in der Cloud.

Um das mit der geringen Rechenleistung der Geräte möglich zu machen, haben sich die Entwickler voll auf das Thema Musik konzentriert. Per Sonos Voice Control kann man also weder die smarten Lampen im Wohnzimmer, noch den Saugroboter steuern und auch Fragen nach der Wettervorhersage oder den Ergebnissen der Bundesliga laufen ins Leere. Es sei ihnen von Beginn an klar gewesen, dass es wichtig ist, sich auf das eine Thema Musik zu fokussieren, sagt Maury.

Die Stimme, mit der Sonos-Lautsprecher künftig sprechen werden, kennen alle, die die TV-Serien »You better call Saul« und »Breaking Bad« gesehen haben. Sie stammt von dem US-Schauspieler Giancarlo Esposito, der in beiden Serien den Drogenboss Gus Frings spielt. Seine Stimme wird aber nur erkennen, wer die Serien im amerikanischen Original gesehen hat, denn zum Start wird es den Sonos Voice Control nur für US-Englisch geben, eine französische Version soll später in diesem Jahr folgen.

Auf einen Zeitpunkt, wann weitere Sprachen kommen und vor allem, wann Deutschland dran sein wird, will sich Sonos nicht festlegen. Wer die Funktion trotzdem schon ausprobieren will, kann das ab dem Start am 1. Juni auch in Deutschland tun. Nur muss man dann eben Englisch mit seinem Sonos-System sprechen.