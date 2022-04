Klar, ich habe mir eine Mini-Konsole für unterwegs bestellt. Aber als ich das quadratische, Playdate genannte Gerät aus seiner Verpackung hole, denke ich mir doch: Das Ding ist wirklich sehr klein. Auf den ersten Blick eher gemacht für Kinder- als für Erwachsenenhände. Ein Winzcomputer, der von Durchmesser, Größe und Breite her perfekt in das Scheinfach jedes mittelgroßen Geldbeutels passt.

Für eine derartige Spielerei ist das Gerät im Vergleich zu manch anderen Retro-Kleinstkonsolen aber enorm hochwertig verarbeitet. Die Knöpfe klicken satt, die Kurbel – zu ihr später mehr – rattert leicht hörbar, die Spaltmaße sind perfekt.

Fotostrecke Minikonsole Playdate: Quadratisch, praktisch, verspielt 7 Bilder Foto: Florian Zandt

Dieser Fokus auf die äußeren Werte ist nicht verwunderlich. Während die Firma Panic, die sonst iOS-Apps entwickelt und Spiele wie »Firewatch« oder »Untitled Goose Game« vertreibt, für Konzept und Software verantwortlich ist, stecken die Hipster-Instrumentenbauer von Teenage Engineering hinter dem Design. Die schwedische Firma baut eigentlich minimalistische Sequencer, Synthesizer und neuerdings auch PC-Gehäuse, für die Design- und Technik-Nerds teilweise über tausend Euro ausgeben. Dagegen wirkt der Straßenpreis von 180 Dollar für die quietschgelbe Kleinstkonsole fast schon niedrig.

Der Mix aus Idee, Design und Preis erklärt vermutlich am besten, warum die erste Marge von 22.000 Stück relativ schnell ausverkauft war. Wer jetzt noch ein Playdate ordert, muss ein Jahr Wartezeit einplanen. Die Pandemie beeinträchtigt auch hier die Lieferketten. Jeden Tag ein neues Spiel Auch das Innenleben des Playdate fasziniert. Die Menüführung und das Interface sind herrlich verspielt, angefangen bei der Start-Animation, in der man einmal alle Knöpfe drücken und an einer Kurbel drehen muss. So aus der Zeit gefallen das Gerät aber auch wirkt, dahinter versteckt sich moderne Technik mit Beschleunigungsmesser sowie aktuellen WLAN- und Bluetooth-Standards. Per USB-Kabel und einem eigenen Programm namens Mirror lässt sich das Spielgeschehen auch auf den PC streamen und, Bluetooth-Funktionalität des Rechners vorausgesetzt, eine Verbindung mit gängigen Konsolencontrollern herstellen.

Im Praxistest mit einem Xbox-Controller hat diese Verbindung tadellos funktioniert und konnte mein größtes Problem beheben: zu große Hände für ein zu kleines Gerät. Dem Sinn einer portablen Konsole, deren Ästhetik auf die minimalistischen Game-and-Watch-Geräte aus den Achtzigerjahren anspielt, entspricht diese Art der Bedienung natürlich weniger. In Sachen Games geht der Handtaschencomputer einen relativ neuen Weg, der an einen Streaming-Dienst erinnert. Statt einen proprietären Shop anzubieten, ist beim Kauf der Konsole eine ganze Staffel Spiele inkludiert. Heißt: Zwölf Wochen lang gibt es jede Woche zwei neue Spiele oder Spielereien, teilweise von renommierten Indie-Entwicklern produziert, teilweise von selbst in der Szene eher Unbekannten. Während man bei vielen Digital-Shops wie Steam nur eine Spiellizenz kauft und auf die Langlebigkeit des jeweiligen Stores angewiesen ist, kann man die auf eine einzige Datei komprimierten Playdate-Games auch nach Ende der Staffel dauerhaft behalten.

Je nach dem Anspruch, den man an sein Spielerlebnis stellt, kann einen das Playdate aber auch enttäuschen. Und damit ist nicht mal die Tatsache gemeint, dass sich mit dem Gerät und seinem winzigen monochromen LCD-Display nur bei guter Beleuchtung vernünftig spielen lässt, was nach einer Lupenlampe als Zubehör schreit – wie einst zu Game-Boy-Zeiten. Manche Playdate-Games sind eher Spielereien, die nicht für mehr als fünf Minuten unterhalten. In »Whitewater Wipeout« etwa muss ein Surfer mittels der Kurbel auf sein Brett gehievt und mit weiteren Kurbelbewegungen auf einer Welle hoch- und runterbewegt werden. Und »Snak« ist nur ein leicht angepasster Klon des klassischen Handyspiels »Snake«. Außerdem gibt es eine »Asteroids«-Kopie und einen an »Mario Paint«-Composer erinnernden Sequencer mit tanzenden Pizzastücken und Pandas namens »Boogie Loops«. Wirklich kreativ nutzt kaum eines dieser Spiele die Kurbel, die sich je nach Bedarf aus- und einklappen lässt.

Von hüpfbereiten Park Rangern, Yeti-Jägern und Inventar-Messis Weitaus ambitionierter ist »Spellcorked«. Hier braut man Tränke nach Kundenwunsch. Kaffeebohnen etwa werden in einem Mörser mit kräftigen Kurbelbewegungen zermahlen und in kochendem Wasser bis zur richtigen Konsistenz herumgerührt. »Sasquatchers« ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem ein Team von Bigfoot-Jägern mit unterschiedlichen Fertigkeiten Karten erkunden und gegen Likes und Views Fotos von mysteriösen Kreaturen schießen muss. »Forrest Byrnes: Up in Smoke« ist ein launiges 2D-Jump’n’Run mit einem Park Ranger in der Hauptrolle.