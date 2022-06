NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte, dass der Rechner nach Jülich komme, sei »eine Auszeichnung für die Wissenschaft und die Exzellenz insgesamt in unserem Land«.

Rechner im Exascale-Bereich sind noch selten

Weltweit gibt es – zumindest offiziell – erst einen Supercomputer dieser Art: Jenes System namens Frontier steht am Oak Ridge National Laboratory (ORNL) im US-Bundesstaat Tennessee. Zudem arbeiten in China wohl bereits zwei Exascale-Systeme , die offenbar nur nicht für die Liste der schnellsten Supercomputer gemeldet wurden.

In Jülich stehen bereits die Supercomputer Juwels, Jureca und Jusuf. Anfang des Jahres wurde dort außerdem Juniq in Betrieb genommen: Der sogenannte Quanten-Annealer ist das erste Modell seiner Art außerhalb Nordamerikas. Das im Innern der Maschine auf fast minus 273 Grad Celsius gekühlte System wurde von der kanadischen Firma D-Wave entwickelt. Es steht in einem eigens errichteten Gebäude mit zwei Maschinenhallen. Die Hallen haben besondere Fundamente, die Erschütterungen abfedern.