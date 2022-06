Das iPad als Taschenrechner-Ersatz?

Zwar ist in dieser Klassenstufe nur ein einfacher und billiger wissenschaftlicher Taschenrechner notwendig, doch ab Klasse 11 könnte es teuer werden. Denn nach wie vor verlangt das Land für die gymnasiale Oberstufe einen grafischen Taschenrechner. Kostenpunkt: um die hundert Euro. Dabei gibt es laut Beckmann keinen Grund mehr, die iPads nicht auch in Prüfungen einzusetzen. So habe man es auch in anderen Schulbezirken geschafft, die iPads bei Prüfungen in einen speziellen Klausurmodus zu versetzen, der die Möglichkeiten des Gerätes wesentlich einschränkt und so das Schummeln verhindert.