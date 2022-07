Technoblade ist tot. Der US-YouTuber, der vor allem für Videos und Streams zum Spiel »Minecraft« bekannt ist, ist im Alter von 23 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Das geht aus einem Video hervor, das am Freitag auf YouTube hochgeladen wurde und in dem Technoblades Vater zu sehen ist. In weniger als 24 Stunden wurde der Clip mit dem Titel »so long nerds« mehr als 17 Millionen Mal angeklickt.