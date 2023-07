Diese Erkenntnis ist alles andere als neu. Schon Ende der Siebzigerjahre scherzte der Autor Douglas Adams, dass der fiktive Babel-Fisch, der alle Sprachen automatisch übersetzt, »mehr und blutigere Kriege« ausgelöst habe als irgendetwas anderes in der Schöpfungsgeschichte. Und dennoch träumen immer noch viele Gründer davon, dass sie es schaffen, nur den schönen, angenehmen und wohlriechenden Seiten des Menschseins ein Zuhause bieten zu können, während die hässliche Politik draußen bleiben soll. Dabei ist Politik keineswegs nur ein Phänomen, das man in Hauptstädte und Parteien abschotten könnte, Politik ist das Handwerk des menschlichen Zusammenlebens.

Auch die Wikipedia war einst als gezielt unpolitische Wissens-Community geplant worden. Die Gründer wollten nichts einbauen, was von der Artikelarbeit ablenken könnte. Hier sollte Rede und Gegenrede in einem geradezu magischen Prozess zu Wissen destilliert werden. Nur weil dieser Plan recht schnell über Bord geworfen wurde, konnte die Wikipedia zu einer dauerhaften Größe werden. Denn die Wikipedianer merkten schnell, dass es nicht ausreicht, sich passiv zu verhalten, sondern dass man sein eigenes Ethos, seine eigenen Regeln, seine eigene Politik entwickeln muss, damit man nicht von der Politik der anderen vereinnahmt oder überrannt wird.

Softwaredesign ist Politik

Auch wenn man – wie Meta – nur einen scheinbar weitgehenden Klon von Twitter ohne weitergehende Ideen schaffen will, stellen sich beim Design viele zutiefst politische Fragen: Kann wirklich jeder mit jedem kommunizieren? Können sich Leute selbst über Mittel wie Hashtags organisieren? Es ist wohl kein Zufall, dass Threads diese elementare Funktion nicht sofort etabliert hat. Die Folge in einem Netzwerk mit Millionen aktiver Accounts wären unweigerlich Shitstorms, Belästigungen, aber auch interessante Debatten.

Twitter hat es in der Vergangenheit geschafft, einen Kommunikationsraum zu bieten, wo vermeintliche Niemande mit Prominenz und politischer Elite auf Augenhöhe kommunizieren konnten. Eine Umgebung, in der die Nutzer mit am Design des Netzes arbeiteten, und dies nicht nur der Konzernzentrale überließen. Die Neuausrichtung unter Elon Musk hat dem Netzwerk einen neuen Spin gegeben. Zwar können Niemande immer noch fleißig ihren Senf dazugeben. Besonders viel Sichtbarkeit erhalten sie jetzt, wenn sie den Streit suchen – auch wenn sie das offensichtlich nur tun, um Streit zu haben.

Durch die Annahme der Prügel-Herausforderung von Elon Musk hat Mark Zuckerberg die PR des freundlichen Meta-Konzerns konterkariert. Dass er nun auch sein Brusthaar in den Ring wirft, sorgt bei den künftigen Werbekunden von Threads sicher für keine Begeisterungsstürme. Doch das Naserümpfen wird sich legen, falls sich der inszenierte Testosteron-Auslass in Klickzahlen, in sorgsam gemessener Aufmerksamkeit und in ausgespielten Werbespots auszahlt.