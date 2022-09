In den USA werden die neuen iPhones nur mit eSim ausgeliefert. Das iPhone ist im Notfall nicht mehr in allen Fällen auf ein Mobilfunknetz angewiesen: Die neuen iPhones können via Satellit Hilferufe versenden, sollte man in Not geraten. Software soll dabei helfen, die Geräte passend zum nächsten Satelliten auszurichten. Allerdings wird die Funktion nur in den USA und Kanada angeboten und ist nur für zwei Jahre kostenlos.